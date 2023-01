Apple TV+ pubblica il primo trailer del nuovo film “Sharper”

Apple TV+ ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di “Sharper”, il primo nuovo film che arriverà sulla piattaforma nel 2023.

Sharper sarà disponibile per lo streaming su Apple TV+ dal 17 febbraio. Tuttavia, arriverà anche in alcune sale cinematografiche dal 10 febbraio, al fine di rendere il film idoneo per le nomination ai premi.

Il film vede l’attrice Julianne Moore nei panni di Madeline, una truffatrice che si fa strada nel mondo della ricca élite di Manhattan. Oltre a Julianne Moore, nel cast troviamo anche Sebastian Stan, John Lithgow e altri. Il thriller è prodotto da A24 e Apple Original Films.

Qui in basso potete dare un’occhiata al trailer del film.