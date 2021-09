La serie animata “Wolfboy e la fabbrica del tutto” è ora disponibile sulla piattaforma Apple TV+. Arrivano anche tre nuovi speciali dedicati a Fraggle Rock.

Wolfboy

Nel magico regno della Fabbrica del Tutto, William Wolfe è Wolfboy. Con i suoi amici spiritelli, un bambino fuori dall’ordinario impara che una fervida immaginazione e una creatività senza limiti possono cambiare il mondo.

Tutti e 10 gli episodi di “Wolfboy e la fabbrica del tutto” sono già disponibili su Apple TV+.

Fraggle Rock

Come parte di un accordo esclusivo che riguarda Fraggle Rock, Apple TV+ trasmette già le quattro stagioni dello show. Ieri, in occasione dell’85° compleanno postumo di Jim Henson, Apple ha pubblicato anche tre speciali dedicati a questo spettacolo.

I tre nuovi speciali ora disponibili su Apple TV+ sono “Down at Fraggle Rock”, “Doozer Music” e “Fraggle Songs”. In particolare, i fan dello show si divertiranno a rivivere “Down at Fraggle Rock”, uno speciale di un’ora che rivela il dietro le quinte della produzione della serie, presentato dallo stesso Jim Henson. Questi nuovi speciali sono disponibili nella sezione Contenuti bonus dello spettacolo Fraggle Rock nell’app Apple TV.

Un reboot della serie completa di Fraggle Rock arriverà invece nel 2022. I personaggi classici (Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley e Uncle Traveling Matt) saranno protagonisti di nuove storie in episodi integrali.