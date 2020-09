Un nuovo report pubblicato da Zion Research descrive nel dettaglio il mercato globale degli accessori di terze parti per dispositivi Apple, che potrebbe crescere fino a 27,4 miliardi di dollari nei prossimi sei anni.

L’accessorio più popolare è il proteggi schermo per iPhone. Questo è dovuto al fatto che l’iPhone è il prodotto più venduto da Apple e che gli schermi possono essere facilmente danneggiati in caso di urti e cadute. Zion rileva inoltre che l’attenzione di Apple verso il mercato degli smartphone economici come iPhone SE ha aumentato la domanda di proteggi schermo.

I proteggi schermo sono anche gli accessori più utilizzati in ambito aziendale ma, malgrado questo aspetto, Apple non ne ha mai prodotto uno, lasciando l’intero mercato ai produttori di terze parti.

Dallo studio emerge che i produttori di accessori Apple che guadagnano di più sono:

3M

Bose Corporation

Western Digital Corporation (SanDisk)

Logitech

Otter Products, LLC.

Decoded

Adobe

Bang & Olufsen

Incase

ACCO (Kensington Computer Products Group)

Zion afferma poi che il mercato degli accessori Apple valeva 19,9 miliardi di dollari nel 2019 e vedrà una crescita annuale del 4,7% nei prossimi anni fino a raggiungere i 27,4 miliardi di dollari entro il 2026. Ovviamente, senza contare gli accessori originali venduti da Apple.