Might & Magic: Chess Royale, arriva su App Store l’auto-battler targato Ubisoft

Might & Magic, uno dei franchise storici del mondo videoludico, ritorna su App Store con un nuovo auto-battler strategico che vi immergerà in tante epiche battaglie PvP. Might & Magic: Chess Royale è ora ufficialmente disponibile per tutti.

Il nuovo titolo targato Ubisoft riporta in vita una delle saghe più note e conosciute del panorama videoludico, ma lo fa introducendo tramutando l’esperienza di gioco nel tipico auto-battler sulla scia di titoli come Chess Rush. Il titolo vi metterà alla prova contro altri 99 giocatori in epici scontri PvP dove la strategia offensiva sarà la chiave determinante per avere la meglio nello scontro.

Dovrete combinare fazioni, unità e più noti eroi del mondo di M&M per creare sinergie di attacco, gestendo al contempo le relative abilità uniche per offensive ancora più devastanti. Le battaglie sono tarate per una durata di circa 10 minuti, un tempo ideale per una partita mordi e fuggi che non mancherà mai di immergervi in epici scontri dove solo il miglior stratega potrà avere la meglio sugli avversari. L’azienda ha inoltre promesso costanti aggiornamenti pensati per apportare costanti modifiche al meta game per aggiungere un elemento di grande varietà che sarà di sicuro apprezzato dai giocatori.

Might & Magic: Chess Royale è disponibile su iPhone, iPad e iPod Touch e richiede iOS 11 o versioni successive. Potrete scaricare il gioco gratuitamente e non sono presenti, al momento, acquisti in-app. Non avete quindi scuse per dare una possibilità a questo nuovo titolo, che potete scaricare sul vostro dispositivo direttamente dal link in fondo all’articolo.

Might & Magic: Chess Royale – GRATIS