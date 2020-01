I rumors attorno al prossimo iPhone SE 2 (che probabilmente si chiamerà iPhone 9) hanno ingenerato diverse perplessità ma la realtà dei numeri sembra raccontare un film diverso per una Apple che raccoglie consensi con la sua lineup ma anche con AirPods che continua a convincere il mercato. Torneremo a parlare di 5G, modalità notte su iPhone 11 Pro e molto altro.

Nel Podcast di oggi

Benvenuti nella diciassettesima puntata della STAGIONE 9 del podcast di iPhoneItalia.

In questa puntata del podcast commentiamo l’ennesimo rumors, questa volta molto più concreto, su quello che sarà il prossimo iPhone SE 2 (o iPhone 9).

Ci sono molte perplessità su questa operazione ma i numeri sembrano dire altro. Parleremo, inoltre, del successo di AirPods e AirPods Pro, sulle ultime novità fronte 5G e chiariremo alcuni aspetti sulla modalità notte di iPhone 11 Pro.

Questi i temi della puntata di oggi:

iPhone SE 2 o iPhone 9? La rivincita dei vecchi iPhone

Quali sono i modelli di iPhone che trainano le vendite?

5G: record europeo per TIM

Apple Store a Roma, arriva un nuovo flagship store

I numeri del grande successo firmato AirPods

Perché le AirPods Pro hanno dei nuovi controlli?

Modalità Notte su iPhone 11 Pro: chiariamo cosa accade con la camera 2X

Link utili:

– CANALE TELEGRAM OFFERTE!

Conduttori:

Giovanni Longo @giolongoo

Claudio Sardaro @ClauoITA

Partecipa insieme a noi

Dalla prossima puntata sarà possibile interagire in maniera diretta con noi. Sarà possibile dire la propria su un tema, fare una domanda ai conduttori, raccontare qualcosa sul mondo Apple o sulla tecnologia in generale. Ti basterà inviare il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp direttamente QUI.

Vi chiediamo solo l’accortezza di non parlare né troppo vicino né troppo lontano al microfono dello smartphone e possibilmente lontani da fonti di disturbo, così da rendere più chiara possibile, per tutti gli ascoltatori, la vostra voce.

Vi aspettiamo!

