Ricky Gervais critica Apple ai Golden Globes

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha partecipato alla 77esima edizione dei Golden Globes ieri sera, dato che la serie di Apple TV+ “The Morning Show” è stata nominata per tre premi. La serie però non ne ha vinto nessuno, anzi Apple è stata anche oggetto di considerevoli critiche da parte dell’ospite Ricky Gervais.

Gervais ha iniziato elogiando “The Morning Show” ricevendo anche applausi dal pubblico, ma poi a metà frase ha iniziato ad accusare Apple sotto gli occhi di Tim Cook:

Apple è entrata nel mondo televisivo con un superbo dramma sull’importanza della dignità e sul fare la cosa giusta, realizzato da una società che gestisce i sweatshops [termine peggiorativo per indicare un luogo di lavoro caratterizzato da condizioni di lavoro povere e socialmente inaccettabili] in Cina.

Gervais è noto per aver già rilasciato dichiarazioni controverse durante la presentazione di premi, ma in questo caso non si è minimamente risparmiato, allargando il discorso anche ad altre aziende tecnologiche e a tutte le celebrità presenti.

Quindi voi [le celebrità] affermate che vi siete “svegliati”, ma le aziende per cui lavorate? … incredibile. Apple, Amazon, Disney, se anche l’ISIS avviasse un servizio di streaming, chiamereste il vostro agente, giusto?

Se vincete un premio stasera, non usatelo come un modo per fare un discorso politico. Non siete in grado di insegnare nulla al pubblico. Non sapete nulla del mondo reale. La maggior parte di voi ha trascorso meno tempo a scuola di Greta Thunberg. Quindi se vincete, salite sul palco accettate il vostro premio, ringraziate il vostro agente e il vostro Dio, e finitela li.

Tornando invece ai Golden Globes, The Morning Show è stata nominata per la categoria migliore serie televisiva drammatica, ma il premio è andato invece a “Succession” della HBO. Sia Jennifer Aniston che Reese Witherspoon sono state nominate come migliori attrici in una serie televisiva drammatica, ma il premio è andato a Olivia Colman per “The Crown”.

I Golden Globes sono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, un’organizzazione che rappresenta tutti i giornalisti che coprono le notizie di intrattenimento degli Stati Uniti e per altri paesi. È visto come precursore di altre cerimonie come gli Emmy Awards.