Striker 1945, il classico arcade arriva su iOS

Il vastissimo catalogo videoludico di App Store si arricchisce con un’altra piccola perla del passato, un titolo che ha senza dubbio appassionato generazioni di giocatori. Sui nostri iPhone arriva Striker 1945, porting di uno dei più apprezzati sparatutto arcade a scorrimento di sempre.

Con Striker 1945 dovrete volteggiare nei cieli sul vostro aereo, sparando a più non posso per distruggere qualunque avversario sul vostro percorso. Un genere, quello degli sparatutto a scorrimento, che ha per anni appassionato milioni di giocatori.

Il ritorno di questo grande classico porta con se tantissimi veicoli ed un vastissimo arsenale di armamenti che renderà le vostre partite un grande concentrato di adrenalina proprio in virtù della grande varietà stilistica che potrete mettere in campo nelle vostre partite. Il gameplay resta invece sostanzialmente immutato, per conservare tutto il sapore di un grande classico del mondo videolusico di ieri.

Il titolo è compatibili con tutti gli iPhone. iPad e iPod Touch dotati di sistema operativo iOS 8 o versioni successive. Al momento del download non dovrete pagare nulla, tuttavia all’interno del gioco avremo la possibilità di utilizzare valuta reale per sbloccare alcuni contenuti come nuovi aerei e tanto altro. Sono supportate inoltre ben 16 lingue tra le quali, per fortuna, anche la lingua italiana,

Cosa state aspettando? Siete pronti a volare nei cieli per mettere al tappeto le vaste flotte avversarie?

Striker 1945 – GRATIS