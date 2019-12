Sfida i tuoi amici online con Battle Prime

Il mondo degli shooter multiplayer online su App Store offre già un vasto assortimento di titoli notevoli tra i quali spicca senza dubbio Call Od Duty: Mobile: quello che vi segnaliamo oggi è un titolo decisamente interessante disponibile già da alcune settimane ma meritevole di menzione, ovvero Battle Prime.

Battle Prime, a differenza del rivale targato Activision, è uno shooter in terza persona con visuale dietro al nostro personaggio ma offre un dettaglio grafico davvero ricchissimo e assolutamente degno di una console da gioco più prestante, un segnale ulteriore delle grandissime possibilità grafiche offerte dai nostri dispositivi Apple.

Scegliete il vostro Prime, ognuno con abilità uniche, ed esaltate il vostro sistema di combattimento preferito proprio grazie alle abilità di ogni singolo personaggio, che lo rendono ideale per determinati tipi di strategie all’interno del vostro team per vincere epici scontri PvP 6vs6 decisamente ricchi di adrenalina. Ovviamente vincere una partita online porterà al giocatore diversi benefici come ricompense come nuovi Prime, armi e kit di ogni genere per essere sempre più temibili in combattimento.

Il titolo è disponibile su App Store gratuitamente ma mette a disposizione un vero e proprio abbonamento mensile che vi darà accesso a contenuti aggiuntivi, riduzione dei costi di potenziamento e risorse ulteriori da investire sui vostri Prime. Battle Prime è disponibile per tutti gli iPhone e iPad con sistema operativo iOS 10 o versioni successive.

Battle Prime – GRATIS