Il popolare gioco di carte UNO ritorna su App Store in una nuova veste

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è mai divertito in compagnia degli amici con il gioco di carte UNO. Ebbene il popolare gioco di proprietà di Mattel ritorna anche su App Store in una veste totalmente nuova.

Il gioco di carte numero uno al mondo ritorna su dispositivi mobile con nuove regole, tornei, modalità di gioco e molto altro. Si può giocare ovviamente anche a UNO in versione classica ma sarà anche possibile scegliere da una selezione di nuove regole. All’utente è inoltre possibile partecipare a tornei ed eventi che offriranno la possibilità di vincere premi e scalare le classifiche.

Il titolo è ovviamente pensato anche per stimolare il gioco di gruppo e consente infatti ai giocatore di formare una coppia, giocare in modalità 2vs2 e collaborare per vincere. Il gioco è quindi fortemente basato sulla componente online e multiplayer, che rappresenta poi di fatto il cuore pulsante del gioco di carte originale.

Il titolo sviluppato dallo studio Mattel163 ha una dimensione pari a 269,9 MB e ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch dotati di sistema operativo iOS 9.0 o versioni successive. Siete insomma pronti alle epiche liti con il vostro amico per un +4 di troppo? Vi lasciamo ovviamente al link per il download diretto sul vostro dispositivo.

Scarica UNO – Gratis