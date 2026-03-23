Apple TV e HomePod mini, i nuovi modelli sono pronti per il lancio ma…

I nuovi Apple TV 4K e HomePod mini sarebbero già pronti da tempo, ma il loro debutto sarebbe stato bloccato in attesa delle funzioni più avanzate di Siri e dei prossimi passi di Apple Intelligence.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Apple avrebbe l’hardware pronto già dallo scorso anno. A frenare tutto non sarebbe quindi un problema di produzione, ma una scelta strategica: evitare di lanciare nuovi dispositivi per la casa prima che l’esperienza software sia davvero allineata con la nuova visione di Siri.

Negli Apple Store, intanto, le scorte di Apple TV 4K, HomePod mini e anche del modello HomePod più grande sono in calo. Da sola questa informazione non basta per parlare di lancio imminente, ma si inserisce in un quadro che ormai sembra abbastanza chiaro: Apple ha in mano nuovi prodotti, però non vuole scoprirli prima che la nuova Siri sia pronta.

Questo spiega anche perché, nonostante un mese molto ricco di novità per Apple, i due prodotti per la casa siano rimasti fuori dalle presentazioni.

Il nodo, ancora una volta, è Siri. Bloomberg aveva già anticipato che Apple stava avendo difficoltà interne nel portare in tempo la nuova versione dell’assistente, inizialmente prevista per iOS 26.4. In seguito, la roadmap sarebbe slittata verso iOS 26.5 e, per alcune funzioni, addirittura verso iOS 27.

Se questa scansione verrà confermata, le prime novità potrebbero arrivare con iOS 26.5, mentre la parte più ambiziosa del progetto Siri resterebbe legata alla stagione di iOS 27.

Sul fronte tecnico, la prossima Apple TV 4K dovrebbe ricevere un aggiornamento importante soprattutto sul chip. Le indiscrezioni parlano di A17 Pro, compatibile con Apple Intelligence e ing rado di reggere tanti nuovi giochi presenti su Apple Arcade.

Accanto al chip principale, Apple starebbe preparando anche l’integrazione del proprio chip di connettività N1, indicato da più fonti come la base per il supporto alle nuove tecnologie wireless, incluso il passaggio a standard più moderni come Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, oltre a Bluetooth e Thread.

L’attuale Apple TV 4K è stata presentata da Apple nell’ottobre 2022 con chip A15 Bionic. A distanza di oltre tre anni, un aggiornamento comincia a diventare quasi necessario.

Il discorso è ancora più evidente per HomePod mini. Il modello attuale risale a ottobre 2020, quindi ormai porta sulle spalle un ciclo di vita lunghissimo per uno speaker smart che dovrebbe rappresentare la porta d’ingresso più accessibile al mondo Home di Apple.

Le voci più insistenti parlano di un passaggio a un chip della famiglia S9 o successivo, di un audio migliorato, di una nuova componente Ultra Wideband e del chip N1 per la connettività. Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane c’è anche una nuova variante rossa.

Il vero dubbio riguarda semmai le nuove funzioni intelligenti. Se davvero HomePod mini dovrà agganciarsi alla Siri più personale e contestuale promessa da Apple, allora il salto non potrà limitarsi a un piccolo refresh tecnico.

Quando saranno disponibili

La finestra più plausibile resta quella compresa tra il rilascio di iOS 26.5 e la presentazione di iOS 27. Bloomberg ha indicato iOS 26.5 come update previsto per maggio, mentre la prima beta di iOS 27 dovrebbe arrivare entro fine giugno. Se i nuovi Apple TV 4K e HomePod mini sono davvero legati alla nuova Siri, il loro debutto potrebbe quindi cadere in qualsiasi momento tra maggio e ottobre.

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