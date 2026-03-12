Sconti fino al 48% su tado° – Offerte di Primavera

Se vuoi rendere la tua casa più efficiente e ridurre i consumi, i dispositivi smart per la gestione della temperatura possono fare davvero la differenza. In questo articolo trovi le migliori offerte per i prodotti tado°, tra termostati intelligenti, sensori di temperatura e sistemi per controllare anche il climatizzatore da smartphone. Dispositivi facili da installare, compatibili con le principali piattaforme di smart home e pensati per migliorare il comfort domestico automatizzando la gestione di riscaldamento e raffrescamento.

Termostati smart tado°

I sistemi di termostato intelligente tado° X permettono di controllare il riscaldamento direttamente da smartphone e tramite assistenti vocali (Alexa, Siri e Google Assistant), migliorando comfort domestico ed efficienza energetica. Le diverse versioni consentono di rendere smart sia le caldaie sia le teste termostatiche, aggiungendo anche i sensori di temperatura Wireless X per misurare e ottenere la temperatura desiderata con maggiore precisione.

Climatizzazione smart tado°

Se hai un condizionatore con telecomando a infrarossi e se il telecomando ha un display con le impostazioni attuali, il controllo climatizzazione smart di tado° ti perrmette di controllare da remoto tramite app i condizionatori delle principali marche del mercato.

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.