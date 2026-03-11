TikTok si allea con Apple Music, ecco i vantaggi per gli utenti

TikTok continua a rafforzare il suo ruolo nel mondo della musica e lo fa con una nuova integrazione pensata direttamente per gli utenti Apple Music. Nelle prossime settimane arriveranno infatti due nuove funzioni che permetteranno di ascoltare musica completa e partecipare a sessioni di ascolto condivise senza uscire dall’app TikTok.
La novità più immediata riguarda la possibilità di riprodurre un brano intero direttamente dal feed. Quando un utente scopre una canzone mentre scorre la sezione “Per Te”, potrà toccare il nuovo pulsante “Play Full Song” e aprire il player Apple Music integrato all’interno di TikTok. In questo modo sarà possibile ascoltare il brano completo senza cambiare app.
La funzione utilizza MusicKit, il framework Apple dedicato agli sviluppatori, e gli artisti continueranno a ricevere compensi per gli stream come avviene normalmente su Apple Music.
Accanto alla riproduzione completa dei brani debutta anche Listening Party, una funzione pensata per creare momenti di ascolto condiviso tra artisti e fan.
Durante una Listening Party gli utenti potranno ascoltare musica in tempo reale insieme ad altri fan, commentare e interagire direttamente con l’artista che ospita la sessione.
Le due novità verranno distribuite progressivamente a livello globale nelle prossime settimane. Per utilizzarle sarà sufficiente avere un abbonamento attivo ad Apple Music e l’ultima versione aggiornata dell’app TikTok su iPhone.