TikTok si allea con Apple Music, ecco i vantaggi per gli utenti

TikTok introduce due nuove funzioni per Apple Music su iPhone.

TikTok Apple Music

TikTok continua a rafforzare il suo ruolo nel mondo della musica e lo fa con una nuova integrazione pensata direttamente per gli utenti Apple Music. Nelle prossime settimane arriveranno infatti due nuove funzioni che permetteranno di ascoltare musica completa e partecipare a sessioni di ascolto condivise senza uscire dall’app TikTok.

La novità più immediata riguarda la possibilità di riprodurre un brano intero direttamente dal feed. Quando un utente scopre una canzone mentre scorre la sezione “Per Te”, potrà toccare il nuovo pulsante “Play Full Song” e aprire il player Apple Music integrato all’interno di TikTok. In questo modo sarà possibile ascoltare il brano completo senza cambiare app.

La funzione utilizza MusicKit, il framework Apple dedicato agli sviluppatori, e gli artisti continueranno a ricevere compensi per gli stream come avviene normalmente su Apple Music.

Accanto alla riproduzione completa dei brani debutta anche Listening Party, una funzione pensata per creare momenti di ascolto condiviso tra artisti e fan.

Durante una Listening Party gli utenti potranno ascoltare musica in tempo reale insieme ad altri fan, commentare e interagire direttamente con l’artista che ospita la sessione.

Le due novità verranno distribuite progressivamente a livello globale nelle prossime settimane. Per utilizzarle sarà sufficiente avere un abbonamento attivo ad Apple Music e l’ultima versione aggiornata dell’app TikTok su iPhone.

Prodotti consigliati

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per...

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per...

Offerta: 872,03 €
Vedi offerta
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza...

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza...

−4%
−4%
1.339,00 1.279,00 €
Vedi offerta
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa...

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa...

−13%
−13%
619,00 539,00 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi