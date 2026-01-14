Shazam svela gli artisti che esploderanno nel 2026

Shazam ha pubblicato la sua tradizionale playlist Fast Forward 2026, accompagnata da una lista di artisti che, secondo i dati di riconoscimento musicale raccolti ogni giorno dallo strumento, sono destinati a ottenere un forte slancio di popolarità nel prossimo anno. La classifica si basa sulle ricerche globali degli utenti che utilizzano Shazam per identificare una canzone, rendendo l’elenco uno dei migliori indicatori delle tendenze musicali emergenti.

La playlist, disponibile su Apple Music, include oltre 60 artisti provenienti da tutto il mondo e rappresenta un quadro diversificato dei suoni che potrebbero segnare il 2026, spaziando da gruppi K‑pop a interpreti country e band rock internazionali.

Ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo usano Shazam per capire chi canta una canzone ascoltata in un video su TikTok, in una pubblicità o per strada. Queste ricerche, combinate con la selezione editoriale, permettono a Shazam di individuare artisti che stanno per raggiungere una popolarità molto più ampia.

La lista Fast Forward 2026 non è semplicemente un elenco di nomi emergenti: è una proiezione basata sui dati di ascolto e scoperta in tempo reale, resa ancora più affidabile dalla revisione degli esperti editoriali.

Tra i nomi presenti ci sono artisti molto diversi tra loro, che riflettono la natura globale della musica di oggi:

il gruppo K‑pop CORTIS, che porta energia e stile alla scena internazionale;

Kashus Culpepper, cantautore country dall’Alabama con una voce capace di connettersi con un pubblico ampio;

Florence Road, band rock irlandese pronta a emergere nel circuito internazionale.

Queste proposte si affiancano ad altri nomi che in passato sono stati inseriti nelle playlist Fast Forward e poi hanno visto una rapida crescita di popolarità, come Benson Boone, Ice Spice e Ayra Starr.

La playlist Fast Forward 2026 è pensata per essere non solo una raccolta di brani, ma una vera e propria scoperta musicale anticipata, invitando gli ascoltatori ad aggiungere alla propria libreria gli artisti che potrebbero diventare i protagonisti delle classifiche nei prossimi mesi.

Per gli appassionati di musica è un modo per stare un passo avanti nelle tendenze, scoprendo nuovi nomi prima che diventino famosi su larga scala.