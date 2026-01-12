Il vero successo di Apple nel 2025 non è un iPhone

Apple chiude il 2025 con un risultato che va ben oltre le aspettative: il comparto Apple Service ha registrato il miglior anno di sempre. A dirlo non sono indiscrezioni di mercato, ma gli stessi numeri ufficiali condivisi da Apple in un nuovo comunicato stampa accompagnato da una lunga dichiarazione di Eddy Cue, vicepresidente senior responsabile dei servizi.

Un risultato che conferma una tendenza ormai chiara: oggi il vero motore della crescita di Apple non è più solo l’hardware, ma l’ecosistema di servizi che ruota attorno a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro.

Apple Music e Apple TV: crescita senza precedenti

Tra i dati più significativi spiccano quelli legati all’intrattenimento. Apple Music ha raggiunto nel 2025 il massimo storico sia in termini di ascolti sia di nuovi abbonati, segno che la piattaforma continua a rafforzarsi anche in un mercato estremamente competitivo.

Ancora più impressionante il risultato di Apple TV, che nel solo mese di dicembre 2025 ha superato ogni record precedente di visualizzazioni. Secondo Apple, le ore totali di contenuti guardati sono cresciute del 36% rispetto a dicembre 2024, un dato che conferma il crescente peso della piattaforma nel panorama dello streaming globale.

Il successo di titoli originali, la qualità delle produzioni e una strategia meno inflazionata rispetto ai concorrenti stanno dando i loro frutti, come dimostrano anche i riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi da Apple TV Plus.

App Store resta il cuore economico dell’ecosistema Apple

Se l’intrattenimento cresce, il vero pilastro resta l’App Store. Nel 2025 ha raggiunto una media di oltre 850 milioni di utenti settimanali a livello globale, un livello di engagement mai registrato prima.

Dal lancio nel 2008, gli sviluppatori hanno guadagnato complessivamente più di 550 miliardi di dollari, mentre solo nel periodo tra la vigilia di Natale e Capodanno 2025 l’App Store ha registrato un record assoluto sia in termini di visitatori sia di spesa per beni e servizi digitali.

Numeri che arrivano in un momento delicato, con Apple sotto pressione regolatoria in Europa, Giappone, Corea del Sud e Brasile. Dati alla mano, però, il modello App Store continua a dimostrarsi centrale per l’economia digitale globale.

Apple Pay e sicurezza: meno frodi, più fiducia

Uno degli aspetti più interessanti riguarda Apple Pay. Nel 2025 il servizio avrebbe contribuito a prevenire oltre un miliardo di dollari in frodi a livello globale, generando allo stesso tempo più di 100 miliardi di dollari in vendite incrementali per i commercianti.

Un risultato che va letto insieme a un altro dato significativo: durante il periodo di shopping natalizio, i pagamenti effettuati con Apple Pay sono cresciuti più velocemente della spesa dei consumatori nel suo complesso. Segno che semplicità, sicurezza e integrazione stanno facendo la differenza.

Servizi sempre più intelligenti e globali

Nel corso del 2025 Apple ha introdotto una lunga serie di aggiornamenti trasversali ai suoi servizi. Apple Wallet ha iniziato a sfruttare Apple Intelligence per il tracciamento degli ordini, Apple Maps ha migliorato i percorsi preferiti e i luoghi visitati con elaborazione on-device, mentre Apple Music ha introdotto AutoMix, traduzione dei testi e pronuncia guidata.

Anche Apple Podcasts ha beneficiato di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come il miglioramento automatico dei dialoghi e i capitoli generati dinamicamente. Fitness Plus ha ampliato il supporto linguistico e introdotto piani di allenamento personalizzati, mentre Apple Arcade ha superato quota 50 nuovi giochi aggiunti nel solo 2025, tutti senza pubblicità.

Il 2025 è stato anche un anno di espansione geografica. Apple Pay è ora disponibile in 89 mercati, Dov’è ha debuttato in Corea del Sud e Fitness Plus è arrivato in 28 nuovi Paesi. Secondo dati SITA, l’integrazione tra AirTag e compagnie aeree ha ridotto del 90% i bagagli definitivamente persi.

Nel frattempo Apple ha celebrato anniversari importanti per servizi storici come Apple Music, Podcast e News, ribadendo il ruolo centrale di artisti, creatori e giornalisti nell’ecosistema.

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.