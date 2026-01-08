Back to School 2026: ecco sconti e accessori Apple gratis per studenti e docenti

Apple ha attivato in anticipo rispetto alla tradizione estiva le offerte Back to School in alcuni Paesi del mondo, permettendo ad studenti, insegnanti e personale scolastico di ottenere accessori gratuiti o scontati acquistando iPad, MacBook o iMac.

Queste promozioni, che negli Stati Uniti e in Europa vengono solitamente attivate a giugno, sono già disponibili in Australia, Brasile, Nuova Zelanda e Corea del Sud e rimarranno attive fino all’11 marzo 2026.

Le offerte Back to School non si limitano alla tradizionale riduzione sul prezzo dei dispositivi Apple per il mondo education, ma diventano ancora più interessanti perché prevedono accessori in omaggio o con sconto elevato. In altre parole, oltre al normale sconto studente, Apple permette di ricevere oggetti come AirPods, Apple Pencil o tastiere senza costi aggiuntivi se acquistati insieme a un dispositivo idoneo.

Come funzionano le offerte Back to School

Le promozioni funzionano su un principio semplice: se acquisti un dispositivo Apple che fa parte della promo (iPad, MacBook o iMac) come studente, insegnante o membro del personale educativo, puoi scegliere tra una serie di accessori inclusi nella promozione oppure ottenere uno sconto equivalente sull’accessorio desiderato.

Apple specifica che si tratta di un risparmio combinato, che si applica al prezzo complessivo dell’acquisto del dispositivo più l’accessorio scelto. Questo significa che alcuni accessori, che di solito hanno un prezzo considerevole se acquistati separatamente, diventano tecnicamente gratuiti o fortemente scontati.

Le offerte sono già attive in alcune aree geografiche e rappresentano un primo assaggio delle promozioni che molti utenti europei e americani vedranno più avanti nel 2026. È quindi un’ottima occasione per chi vive in uno dei Paesi coinvolti o per chi ha contatti internazionali che possono aiutare a sfruttare le offerte.

Quali accessori potrai ottenere gratis o con sconto

Le promozioni variano leggermente da Paese a Paese, ma la struttura generale è simile. Ecco un riepilogo delle possibilità di scelta offerte da Apple nelle offerte Back to School attive:

Su iMac:

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore

AirPods Pro 3 (con un supplemento aggiuntivo)

Su MacBook:

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore

AirPods Pro 3 (con un supplemento)

Magic Mouse

Magic Trackpad

Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

Su iPad:

Apple Pencil Pro

AirPods 4

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (con un supplemento)

AirPods Pro 3 (con un supplemento più alto)

Oppure uno sconto di valore equivalente (199$) su qualsiasi Magic Keyboard per iPad

È importante notare come Apple usi gli accessori più popolari per rendere la promozione più appetibile: AirPods di ultima generazione e Apple Pencil Pro sono tra i dispositivi più richiesti dagli utenti, e vederli “in regalo” o con sconto significativo rendere l’acquisto del dispositivo principale molto più vantaggioso.

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.