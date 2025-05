Apple TV+ rilancia: tra “F1” con Brad Pitt e la serie Michelin con Gordon Ramsay

Nel 2025, Apple sembra aver deciso di alzare il livellomnel settore dell’intrattenimento. Dopo un periodo dominato da uscite direttamente in streaming, Apple torna a puntare sul grande schermo con il film “F1”, e si prepara a conquistare anche gli appassionati di cucina con una docu-serie culinaria firmata Gordon Ramsay.

Da una parte, un film da 300 milioni di dollari con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula 1, pensato per l’IMAX e destinato a diventare il primo vero blockbuster estivo targato Apple. Dall’altra, “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”, una produzione che ci porta dietro le quinte dei ristoranti più esclusivi del mondo, seguendo lo stress e l’ambizione dei grandi chef alla conquista della stella Michelin.

“F1”: la grande scommessa cinematografica di Apple

Il film “F1”, in uscita il 27 giugno al cinema, è la più grande scommessa cinematografica di Apple fino ad oggi. Diretto da Joseph Kosinski (lo stesso di Top Gun: Maverick) e con un cast guidato da Brad Pitt, il film è stato girato in formato IMAX e si propone come il potenziale “nuovo Maverick” del box office estivo.

Non è un’esagerazione: con un budget che sfiora i 300 milioni di dollari, Apple entra a gamba tesa nel territorio delle major hollywoodiane. La differenza? Apple può permettersi di “non” guadagnare. Ma attenzione: se il film dovesse fallire, potrebbe rappresentare un punto di svolta anche per l’intero ecosistema cinematografico.

Secondo molti analisti, un eventuale flop di F1 spingerebbe Apple a concentrarsi unicamente sullo streaming, seguendo il modello Netflix. E per Hollywood — già in crisi di identità — potrebbe essere un segnale preoccupante.

Intanto, il nuovo trailer di F1 è stato rilasciato e mostra scene adrenaliniche, gare spettacolari e la classica estetica iperrealistica che Kosinski ha già dimostrato di saper maneggiare. L’uscita su Apple TV+ è prevista per l’autunno, dopo il consueto passaggio in sala.

“Knife Edge”: Gordon Ramsay, stelle Michelin e adrenalina da cucina

Parallelamente, Apple TV+ ha annunciato anche un nuovo format destinato ad appassionati di cucina (e non solo): la docu-serie “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”. Otto episodi, quattro città iconiche (Los Angeles, Londra, Città del Messico e Copenaghen) e un unico obiettivo: raccontare la corsa disperata e ossessiva verso l’ambita stella Michelin.

Prodotto da Gordon Ramsay, che ben conosciamo per successi come Hell’s Kitchen e Kitchen Nightmares, e condotto dall’esperto Jesse Burgess, Knife Edge promette di essere un viaggio tra perfezione, sacrificio e tensione alle stelle. Letteralmente.

Le ispezioni Michelin, effettuate da critici sotto falsa identità, aggiungono quel pizzico di mistero che renderà la serie un must anche per chi non ha mai toccato un sifone da cucina in vita propria. Non c’è ancora una data ufficiale di uscita, ma Apple ha confermato che la serie arriverà entro la fine del 2025.