“The New Look”, il nuovo trailer con Coco Chanel and Christian Dior

Apple TV+ ha pubblicato un nuovo trailer di “The New Look”, una serie drammatica ambientata tra la moda e la guerra nella Parigi occupata dai nazisti, che sarà disponibile in streaming dal 14 febbraio 2024.

“The New Look” mette a confronto le tragedie della Seconda Guerra Mondiale con le speranze di ricostruire l’Europa e il modo in cui le rivalità personali e professionali hanno distrutto un regno della moda ispirandone un altro. La serie drammatica di 10 episodi è stata creata da Todd A. Kessler, meglio conosciuto per I Soprano e Damages, che ha anche scritto la maggior parte della serie.

Ambientato durante l’occupazione nazista di Parigi nella Seconda Guerra Mondiale, The New Look si concentra sul momento cruciale del 20° secolo, quando la città francese riportò in vita il mondo attraverso la sua icona della moda Christian Dior. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua impronta rivoluzionaria e iconica di bellezza e influenza, il regno di Chanel come stilista più famoso al mondo è messo a repentaglio.

Juliette Binoche interpreta Coco Chanel e Ben Mendelsohn interpreta Christian Dior. Il cast comprende anche Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang e Glenn Close, e la serie è stata girata esclusivamente a Parigi.

“The New Look” debutterà su Apple TV+ con i suoi primi tre episodi mercoledì 14 febbraio 2024, per poi proseguire settimanalmente fino al 3 aprile 2024.