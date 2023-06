Apple porta Lionel Messi in una docuserie (e in MLS?)

Apple TV+ ha confermato l’uscita di una docuserie in quattro parti dedicata a Lionel Messi. Intanto, Apple si sta muovendo per aiutare gli Inter Miami ad acquistare il calciatore argentino.

Lionel Messi è considerato tra i calciatori più forti di tutti i tempi, tra l’altro fresco vincitore della Coppa del Mondo con la sua Argentina. La docuserie di Apple è stata girata tra Parigi, Qatar e Argentina.

La serie, realizzata da Smuggler Entertainment, vuole rappresentare il primo resoconto ufficiale e definitivo della carriera di Messi con la nazionale argentina e delle sue cinque presenze alla Coppa del Mondo. Settimane prima di baciare il trofeo in Qatar, Messi ha detto a chi stava realizzando la serie: “Sarebbe un’esperienza fantastica vincere una Coppa del Mondo e poter chiudere la mia carriera in quel modo.

Messi ha vinto sette volte il Pallone d’Oro e la serie di Apple seguirà le sue cinque presenze alla Coppa del Mondo, inclusa la vittoria a Qatar 2022, in quella che è stata senza dubbio una delle finali più avvincenti nella storia del torneo. Apple ha avuto accesso a immagini esclusive di Messi durante in mondiali, dai campi di allenamento alla sua stanza privata, fino ai rapporti con la stampa.

Oltre alle interviste personali con Messi, la docuserie di Apple TV+ includerà anche conversazioni con compagni di squadra, allenatori, fan, altri calciatori e commentatori che possono attestare la straordinaria influenza che ha avuto sullo sport.

Per aumentare l’appeal della MLS di cui Apple TV+ detiene i diritti di trasmissione in streaming, Apple starebbe pensando di aiutare il passaggio agli Inter Miami. In particolare, Apple darebbe a Messi una quota di compartecipazione alle entrate dell’MLS Season Pass su Apple TV+ nel caso il calciatore decida di passare agli Inter Miami o a qualsiasi altra squadra del campionato.

L’arrivo di Messi nelle MLS aumenterebbe di molto il fascino di questo torneo, non solo in Sud America, ma in tutto il mondo.