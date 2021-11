Apple TV+ pubblica il trailer dello speciale natalizio con Mariah Carey

Un primo trailer di “Mariah’s Christmas: The Magic Continues” è stato rilasciato da Apple e mostra Zane Lowe di Apple Music che presenta Mariah Carey.

Dopo l’annuncio che Mariah Carey sarebbe tornata su Apple TV+ con un secondo speciale di Natale, Apple ha ora rilasciato un breve trailer e ha confermato la data di rilascio dello speciale sulla piattaforma di streaming.

Get ready for the ultimate Christmas celebration with @MariahCarey!

On December 3, Mariah’s Christmas: The Magic Continues comes home to Apple TV+ https://t.co/EaQ9oS10Ji #TheMagicContinues #MariahSZN pic.twitter.com/fs90sNnHoj

— Apple TV (@AppleTV) November 18, 2021