The Lord of the Rings: War, lotta per la terra di mezzo

App Store è ormai una vera e propria fucina di titoli dedicati alla saga del Signore Degli Anelli, con tante soluzioni ludiche per tutti i gusti. E’ ora ufficialmente disponibile un nuovo titolo dedicato alla saga di Tolkien, pronto per riportarvi nella Terra Di Mezzo. The Lord of the Rings: War è ora disponibile.

Il gioco mobile di strategia ufficiale basato sull’iconica trilogia di Tolkien ricrea il mondo fantasy della saga con estrema fedeltà e una grafica di altissimo profilo. Dopo la ricomparsa dell’Unico Anello, tutte le fazioni della Terra Di Mezzo saranno coinvolte in una grande guerra. Dovrete così costruire il vostro insediamento, fortificandolo per rendere efficaci le vostre strategie. Ciascun edificio opera a sé e la tua potenza aumenta di pari passo allo sviluppo dell’insediamento. Dovrete cercare al contempo di espandere il vostro predominio e potenziare il vostro esercito per fronteggiare le incursioni nemiche.

Dalla nobile maestosità di Minas Tirith alla torre di Barad-dûr, visiterete tutti i luoghi iconici della saga per vivere una fantastica esperienza visiva e narrativa.

Il titolo è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch con sistema operativo iOS 10 o versione successiva. Assente purtroppo la lingua italiana ma il tutto viene mitigato da una formula freemium non troppo marcata.

The Lord of the Rings: War – GRATIS