Apple TV+: disponibile il trailer della serie “Invasion”

Apple TV+ ha da poco pubblicato sul canale YouTube un nuovo trailer per l’attesa serie di fantascienza “Invasion”.

Come suggerisce il nome, “Invasion” è un nuovissimo dramma fantascientifico incentrato su un’invasione aliena. Lo spettacolo segue le vicende dei protagonisti localizzati in diversi continenti che si preparano per questa invasione. Ognuno di loro deve prepararsi a combattere la minaccia in arrivo.

Diretta dal candidato all’Emmy Jakob Verbruggen, famoso per “L’alienista” e “The Fall”, la serie, composta da dieci episodi, conduce gli spettatori attraverso una missione per salvare il mondo dalla “fine di tutta l’esistenza”, con un’esplorazione avvincente che attraversa tutti i continenti. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 22 ottobre.

Lo spettacolo è interpretato da Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.