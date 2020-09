PAC-MAN GEO disponibile al preordine su App Store

L’intramontabile PAC-MAN, il leggendario videogioco ideato da Toru Iwatani, sta per tornare nuovamente su App Store con un nuovo elettrizzante titolo e una veste grafica mai vista per il franchise.

PAC-MAN GEO permetterà ai giocatori di giocare nel mondo reale attraversando New York, Parigi, Tokyo e tante altre locations. Dovrete creare il labirinto di PAC-MAN scegliendo tra una varietà di strade del mondo reale. Come sempre il vostro obiettivo sarà quello di raggiungere il punteggio più alto su strade uniche del mondo reale, ritrovando i monumenti tipici dei luoghi famosi in tutto il mondo, dalla comodità di casa.

Il titolo al momento è disponibile in preordine, con data di rilascio ufficiale fissata per il giorno 30/11/2020. Se effettuere il preordine il gioco sarà automaticante disponibile sul vostro device al day one, pronto per catapultarvi nella nuova avventura. Il titolo sarà disponibile in forma gratuita con acquisti in-app all’interno dell’applicazione, al momento ancora ignoti. Il gioco richiede iOS 11 o versioni successive ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Siete pronti per tuffarvi nel magico mondo di PAC-MAN in una veste tutta nuova?