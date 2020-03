Su Apple TV+ è da poco disponibile in streaming “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, serie comica ambientata nel mondo dei videogiochi. Oggi Apple ha condiviso un video nel quale il cast parla dei propri videogiochi preferiti.

Lo spettacolo segue i creatori di un videogioco MMORPG che cercano di creare la loro prima espansione di gioco.

Incontra la squadra dietro il più grande videogioco multiplayer di tutti i tempi. Ma in un posto di lavoro incentrato sulla costruzione di mondi, sulla modellatura di eroi e sulla creazione di leggende, le battaglie più combattute non si verificano nel gioco, si verificano in ufficio.

La serie è stata creata da Rob McElhenney e Charlie Day, noti per il loro lavoro nello show televisivo di “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenny interpreta anche il direttore creativo egocentrico dell’azienda, Ian “Iron” Grimm. Il suo personaggio sembra una specie di mashup del CEO di Twitter Jack Dorsey e del creatore di giochi degli anni ’90 John Romero, che si considera un genio creativo a livello di Steven Spielberg e James Cameron.