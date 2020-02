Gameloft lancia Overdrive City su App Store

Dopo il lancio in alcuni paesi selezionati, Gameloft ha annunciato la disponibilità di Overdrive City su tutti gli app Store del mondo.

Overdrive City mescola vari generi videoludici per fornire un nuovo approccio alla categoria dei City-building game e allo stesso tempo essere apprezzato dai fan delle auto, grazie a brand su licenza e gare giocabili. I giocatori dovranno diventare dei veri e propri magnati dell’industria automobilistica, dall’officina fino alla linea di partenza.

Nel gioco, dovrai costruire auto, fornire servizi, gestire le esportazioni e guidare la tua collezione di vetture per creare un impero automobilistico. Il gioco è ambientato in un mondo variegato, fatto di showroom, strade personalizzate, monumenti unici e tante grandi sorprese, tra cui fabbriche di auto con un design esclusivo per Overdrive City, progettato in collaborazione con ciascuno dei brand su licenza presenti nel titolo.

In questo titolo ci sono oltre 50 auto dei brand più importanti, tra cui Porsche 911 GTS, Nissan GT-R Nismo, 1967 Ford Shelby GT500 e tante altre. Ciascuna vettura può essere personalizzata con con un sistema a 50 livelli per la livrea e tanti colori. È anche presente una modalità carriera suddivisa in sei capitoli che porterà il giocatore a guidare le sue auto in location esotiche. Con oltre 1000 corse e un gameplay di guida top-down, i giocatori potranno migliorare la propria tecnica, oppure attivare l’auto-drive per completare ogni corsa e cercare di diventare dei campioni. Il gioco verrà costantemente aggiornato con nuove auto, brand e funzionalità.

Come bonus di benvenuto, tutti i giocatori che scaricheranno Overdrive City entro il 22 febbraio 2020 riceveranno un Founder Pack commemorativo del lancio. Overdrive City è disponibile gratuitamente su App Store; sono previsti acquisti in-app.