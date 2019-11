Il classico RPG Romancing SaGa 3 approda su iOS

Su iOS è finalmente disponibile un’altro grande classico del passato targato Square Enix. E’ infatti disponibile su App Store lo storico RPG Romancing SaGa 3.

Il titolo arriva finalmente nel nostro paese ben 24 anni dopo il suo primo rilascio ufficiale in Giappone ed ha alle sue spalle un team di veri e propri veterani del genere tra cui il leggendario Akitoshi Kawazu. Romancing SaGa 3 ritorna tirato a lucido grazie ad una rivisitazione della veste grafica e nuovi contenuti come il nuovo dungeon Phantom Maze, nuovi scenari, la modalità New Game+ e alcune varianti alla storia classica del titolo originale,

Dovrete contrastare la pericolosa ascesa di Morastrum, che minaccia l’esistenza del nostro mondo, e dovrete farlo scegliendo tra 8 diversi protagonisti con le relative caratteristiche uniche; tutte le vostre scelte influiranno direttamente sul proseguo del gioco.

Il titolo richiede iOS 9.0 o versioni successive ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Per portarvi a casa questo gioco vi serviranno la bellezza di 24,99 euro ed in virtù del prezzo è doveroso sottolineare l’assenza della localizzazione in lingua italiana. Il prezzo è decisamente al di sopra della media di App Store ma di sicuro i grandi appassionati del genere non si faranno sfuggire questa piccola chicca del passato.

