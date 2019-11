Apple TV+: ecco una prima featurette di “Ghost Writer”

Oggi possiamo mostrarvi una prima featurette sulla nuova serie dedicata ai più piccoli presente su Apple TV+, ovvero “Ghost Writer”.

Ghost Writer è una delle serie disponibili al lancio di Apple TV+, avvenuto lo scorso venerdì 1 novembre, ma il servizio sta cercando di attirare maggiormanete l’attenzione di bambini e famiglie. La serie è quella che avrà meno episodi rispetto alle altre serie originali di Apple TV+, un totale di sette rispetto ai 10 episodi di altre serie, e ogni episodio dura solo poco più di 20 minuti.

Ecco la descrizione che Apple TV+ ha incluso con la featurette pubblicata oggi:

Quando un fantasma perseguita una libreria di quartiere e inizia a rilasciare personaggi immaginari nel mondo reale, quattro bambini devono unirsi per risolvere un eccitante mistero che circonda il lavoro incompiuto del fantasma.

Personalmente non ho ancora visto questa serie perchè mi sono concentrato su quelle con maggior hype, ma prima o poi le darà una chance anche solo per capire come Apple ha lavorato nel reliazzare un contenuto originale per i bambini. Le premesse sembrano buone, infatti la serie sembra comunque interessante.

Ghost Writer è interpretato da Isaac Arellanas, Amadi Chapata, Hannah Levinson e Justin Sanchez.