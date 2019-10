Apple: “La serie TV See sarà epica come Game of Thrones”

Apple sta continuando a pubblicizzare Apple TV+, tanto che Jason Momoa e Alfre Woodard sono finiti sulla copertina dell’ultimo numero di Emmy Magazine, promuovendo il thriller fantascientifico See. Si ritiene che il budget di produzione di See sia superiore a 15 milioni di dollari per episodio.

Nell’intervista, i vicepresidenti di Apple Jamie Erlicht e Zack van Amburg (che gestiscono Apple TV+ dopo essere stati assunti dalla Sony nel 2017) confrontano l’ambito della costruzione del mondo di See direttamente con Game of Thrones:

Può essere definita epica come, diciamo, Game of Thrones? Rispondiamo presto a questa domanda con un clamoroso sì!

See segue una distopica esplorazione fantascientifica del mondo, 600 anni nel futuro, in cui tutti sulla Terra hanno perso il senso della vista. Lo spettacolo inizia con la moglie del personaggio di Momao (Baba Voss) che ha due figli, che presto realizzano di poter vedere. La regina del regno fa la guerra contro la tribù per tentare di catturare i bambini dotati di questo potere.

L’intervista sulla rivista Emmy spiega che lo spettacolo ha assunto dozzine di ipovedenti e attori non vedenti per il cast, oltre a consulenti in cecità e biologi per aiutare a costruire il mondo fantascientifico in cui è ambientata la serie.

Vi ricordiamo che Apple TV+ sarà disponibile dal prossimo 1 novembre al prezzo in abbonamento mensile di 4,99€.