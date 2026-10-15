Apple aggiorna l’app Inviti

Apple ha pubblicato un nuovo aggiornamento per l’app Inviti dedicata alla creazione e alla gestione degli eventi.
La nuova versione 1.12.1 introduce soprattutto due novità: una gestione più semplice degli invitati e un nuovo formato per il widget nella schermata Home.
Con l’aggiornamento, chi organizza un evento può aggiungere manualmente una persona alla lista degli ospiti e indicare direttamente il suo stato di partecipazione.
La funzione è utile soprattutto quando qualcuno conferma la propria presenza al di fuori dell’app, per esempio tramite un messaggio, una telefonata o di persona. In questo modo l’organizzatore può mantenere aggiornata la lista senza obbligare ogni invitato a rispondere direttamente attraverso Inviti.
La seconda novità riguarda il widget di Inviti, che ora supporta anche il formato extra large. Il widget permette di visualizzare direttamente dalla schermata Home il conto alla rovescia verso il prossimo evento e, con la nuova dimensione, offre più spazio per mostrare le informazioni.
L’aggiornamento include inoltre correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni.
Ricordiamo che l’app è disponibile gratuitamente su App Store.