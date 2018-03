Hitman Sniper in offerta gratuita su App Store

Da oggi e per pochi giorni è possibile scaricare gratuitamente il gioco della Square Enix “Hitman: Sniper”.

Nel gioco, dovrai infatti portare a termine tutti i contratti stipulati in quella zona insieme all’Agente 47: dovrai puntare i bersagli, essere preciso e usare l’astuzia per portare a termine tutte le missioni.

“Hitman: Sniper” è un titolo di precisione, di pazienza e di astuzia, perchè ti porterà a diventare un cecchino infallibile durante un periodo non proprio semplice per il Montenegro.

Durante le singole missioni dovrai eliminare tutti gli obiettivi, evitando di colpire persone innocenti. Potrai anche raccogliere nuove armi e assemblare fucili sempre più precisi e potenti.

“Hitman: Sniper” è quindi uno sparatutto di precisione ambientato nel mondo di Hitman, che comprende ben 150 missioni con boss del crimine da uccidere in tempi brevi. Di missione in missione scoprirai nuovi segreti, e ti troverai a portare a termine diversi contratti. Puoi anche sfidare i tuoi amici e scalare le classifiche, uccidendo i bersagli senza farti notare. In totale, puoi assemblare ben 13 fucili di precisione.

I livelli di “Hitman: Sniper” si caratterizzeranno per diverse soluzioni per arrivare al completamento dell’obiettivo, con tanto di classifiche per rendere l’avventura maggiormente competitiva e coinvolgente.

“Hitman: Sniper” è disponibile su App Store in offerta gratuita.



