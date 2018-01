Colgate Smart E1: lo spazzolino Smart che comunica con ResearchKit e CareKit! – CES 2018

Al CES 2018 spazio anche per Colgate che annuncia il suo primo spazzolino Colgate Smart Electronic Toothbrush E1, comunicante con ResearchKit e CareKit!

Anche Colgate arriva nel mondo degli spazzolini tecnologici e direttamente dal CES 2018 arriva la presentazione – tra i suoi stand – del primo suo dispositivo per l’igiene orale Smart.

La curiosità è che questo nuovo spazzolino intelligente verrà venduto direttamente sul sito Apple.com e negli store fisici controllati dal brand di Cupertino.

Essendo Smart, lo stesso si collegherà direttamente al vostro smartphone iOS per tracciare come e in che maniera state lavando i vostri denti, chiaramente attraverso l’uso di un App dedicata che sincronizzerà le informazioni.

Ma c’è di più: attraverso il ResearchKit, che viene utilizzato dall’App e dallo spazzolino mentre questo è in funzione, imparerà pian piano come lavate i denti e per quanto tempo. Successivamente, lavaggio dopo lavaggio, vi verrà suggerito cosa sbagliate e alcuni consigli per lavarvi meglio e più accuratamente.



I dati scambiati tra l’App dedicata e ResearchKit saranno raccolti dai medici ricercatori per migliorare ulteriormente i “passi e i modi” che saranno implementati nelle successive versioni e andranno a finire anche su CareKit: quest’ultimo potrà selezionare specifiche azioni dedicate al caso singolo caso per migliorare il tipo di trattamento.

Lo spazzolino in se include un giroscopio, un accelerometro e un sensore di pressione che capisce quanto state premendo sulle gengive. Se la pressione esercitata sarà troppo alta, vi comparirà un avviso sull’App contornata dal colore rosso!

Lo spazzolino Smart di Colgate sarà da subito disponibile sul sito apple.com e negli Store Apple e il suo prezzo sarà di circa 100 dollari!

